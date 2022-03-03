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ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки

ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки - РИА Новости, 03.03.2022

ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки

Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:13

2022-03-03T10:13

2022-03-03T10:53

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что "российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия