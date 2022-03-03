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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки - РИА Новости, 03.03.2022
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки
Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:13
2022-03-03T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что "российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
10:13 03.03.2022 (обновлено: 10:53 03.03.2022)
 
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки

ВС России обеспечили коридор для жителей Бородянки, в которой разместились националисты

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что "российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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