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ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки - РИА Новости, 03.03.2022
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки
Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:13
2022-03-03T10:13
2022-03-03T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки Киевской области, где националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что "российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
10:13 03.03.2022 (обновлено: 10:53 03.03.2022)
ВС России обеспечили коридор для выхода мирных жителей из Бородянки
ВС России обеспечили коридор для жителей Бородянки, в которой разместились националисты