https://ria.ru/20220303/kone-1776256555.html

Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию

Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию

Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:12

2022-03-03T14:12

2022-03-03T14:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает производитель.Kone сделала пожертвование Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от войны, уточняется в сообщении.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.

https://ria.ru/20220303/ikea-1776256955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, финляндия, технологии, nasdaq, россия, санкции