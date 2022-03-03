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Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию
Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:12
2022-03-03T14:27
экономика
финляндия
технологии
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россия
санкции
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает производитель.Kone сделала пожертвование Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от войны, уточняется в сообщении.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.
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экономика, финляндия, технологии, nasdaq, россия, санкции
14:12 03.03.2022 (обновлено: 14:27 03.03.2022)
 
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone с 3 марта прекращает поставки в Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭскалатор в ТЦ "Европейский"
Эскалатор в ТЦ Европейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эскалатор в ТЦ "Европейский"
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает производитель.
"В связи с военными действиями России против Украины компания Kone приняла решение временно прекратить поставки в Россию с 3 марта 2022 года. Kone также временно прекратила подписание новых заказов", - говорится в сообщении.
Kone сделала пожертвование Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от войны, уточняется в сообщении.
Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.
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