https://ria.ru/20220303/kone-1776256555.html
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию
Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:12
2022-03-03T14:12
2022-03-03T14:27
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone с 3 марта временно прекращает поставки в Россию, сообщает производитель.Kone сделала пожертвование Финскому Красному Кресту и продолжает искать способы помочь пострадавшим от войны, уточняется в сообщении.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776256955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, финляндия, технологии, nasdaq, россия, санкции
14:12 03.03.2022 (обновлено: 14:27 03.03.2022)
Производитель лифтов и эскалаторов Kone прекратил поставки в Россию
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone с 3 марта прекращает поставки в Россию