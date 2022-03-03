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https://ria.ru/20220303/kommunarka-1776170932.html
Коммунарка приняла более 75 тысяч пациентов за пандемию, заявил Проценко
Коммунарка приняла более 75 тысяч пациентов за пандемию, заявил Проценко - РИА Новости, 03.03.2022
Коммунарка приняла более 75 тысяч пациентов за пандемию, заявил Проценко
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за время пандемии Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, врачи выполнили более семи с... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:18
2022-03-03T08:18
распространение коронавируса
денис проценко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за время пандемии Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций.Он отметил, что все получилось благодаря команде, которая сразу взялась за работу. Проценко подчеркнул, что медицинский центр строился не как инфекционная больница, но медики смогли найти решения, чтобы развести "красную" и "зелёные" зоны."Мы пахали не зря, за два года Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной, с сопутствующим заболеваниям. Наши врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций в условиях "красной" зоны. Это титанический труд моих коллег", - написал Проценко в своем Telegram-канале.Он отметил, что все решения принимались "буквально с колёс", многое было непонятно, а врачи, медсёстры и волонтёры буквально жили на своих рабочих местах. Проценко также подчеркнул, что помнит дух единения перед большой бедой, который был у каждого из членов команды."Мысленно сейчас обнимаю каждого из членов команды. Вы - мои герои. С вами хоть в огонь, хоть в воду! Всем здоровья! Берегите себя и своих близких", - заключил он.
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денис проценко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:18 03.03.2022
 
Коммунарка приняла более 75 тысяч пациентов за пандемию, заявил Проценко

Главврач Проценко: за время пандемии больница в Коммунарке приняла более 75 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за время пандемии Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций.
Он отметил, что все получилось благодаря команде, которая сразу взялась за работу. Проценко подчеркнул, что медицинский центр строился не как инфекционная больница, но медики смогли найти решения, чтобы развести "красную" и "зелёные" зоны.
"Мы пахали не зря, за два года Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной, с сопутствующим заболеваниям. Наши врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций в условиях "красной" зоны. Это титанический труд моих коллег", - написал Проценко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все решения принимались "буквально с колёс", многое было непонятно, а врачи, медсёстры и волонтёры буквально жили на своих рабочих местах. Проценко также подчеркнул, что помнит дух единения перед большой бедой, который был у каждого из членов команды.
"Мысленно сейчас обнимаю каждого из членов команды. Вы - мои герои. С вами хоть в огонь, хоть в воду! Всем здоровья! Берегите себя и своих близких", - заключил он.
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