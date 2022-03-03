Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220303/kipr-1776214999.html
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров - РИА Новости, 03.03.2022
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров
Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:31
2022-03-03T12:31
туризм
туризм
новости - туризм
кипр
никос анастасиадис
иоаннис касулидис
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/69/1399106994_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_99dcc80addbaecc1e2b7a1c08d170bac.jpg
АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра транспорта Янниса Карусоса.Несоблюдение Турцией единогласного решения ЕС может стать хорошей причиной для того, чтобы Кипр применил оговорку, сделанную на заседании совета по иностранным делам в воскресенье, пишет газета. Ранее Кипр дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, но сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.На вопрос журналиста о том, насколько это возможно, Карусос заявил: "Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной", - сказал Карусос.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
кипр
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/69/1399106994_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_f42fdeb2ca8cffb3c85ac9e9d0b4833a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, кипр, никос анастасиадис, иоаннис касулидис, россия, турция, евросоюз, антон силуанов, туристы, самолеты, аэропорты, ситуация в днр и лнр
12:31 03.03.2022
 
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров

"Филелефтерос": правительство Кипра готово пересмотреть запрет полеты российских лайнеров

© Фото : Wikipedia/Paphoshotelbeach Аэропорт Ларнаки, Кипр
Аэропорт Ларнаки, Кипр - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Wikipedia/Paphoshotelbeach
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра транспорта Янниса Карусоса.
Несоблюдение Турцией единогласного решения ЕС может стать хорошей причиной для того, чтобы Кипр применил оговорку, сделанную на заседании совета по иностранным делам в воскресенье, пишет газета. Ранее Кипр дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, но сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.
На вопрос журналиста о том, насколько это возможно, Карусос заявил: "Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной", - сказал Карусос.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Туризм
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКипрНикос АнастасиадисИоаннис КасулидисРоссияТурцияЕвросоюзАнтон СилуановтуристыСамолетыАэропортыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала