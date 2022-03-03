https://ria.ru/20220303/kipr-1776214999.html
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров - РИА Новости, 03.03.2022
Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров
Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:31
2022-03-03T12:31
2022-03-03T12:31
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АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра транспорта Янниса Карусоса.Несоблюдение Турцией единогласного решения ЕС может стать хорошей причиной для того, чтобы Кипр применил оговорку, сделанную на заседании совета по иностранным делам в воскресенье, пишет газета. Ранее Кипр дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, но сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.На вопрос журналиста о том, насколько это возможно, Карусос заявил: "Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной", - сказал Карусос.
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Кипр готов пересмотреть запрет на полеты российских лайнеров
"Филелефтерос": правительство Кипра готово пересмотреть запрет полеты российских лайнеров
АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Правительство Кипра, похоже, готово пересмотреть позицию в отношении запрета полетов российских лайнеров в своем воздушном пространстве, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра транспорта Янниса Карусоса.
Несоблюдение Турцией единогласного решения ЕС может стать хорошей причиной для того, чтобы Кипр применил оговорку, сделанную на заседании совета по иностранным делам в воскресенье, пишет газета. Ранее Кипр дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, но сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции.
На вопрос журналиста о том, насколько это возможно, Карусос заявил: "Мы это обсудим и с министром иностранных дел (Иоаннисом Касулидисом), и с самим президентом республики (Никосом Анастасиадисом). На данный момент действует то решение, что было принято на совете ЕС по иностранным делам, но я подчеркиваю, что мы единственная страна, у которой была оговорка, и она, насколько мне известно, может быть юридически защищенной", - сказал Карусос.