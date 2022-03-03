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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220303/kino-1776229876.html
В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади
В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади - РИА Новости, 03.03.2022
В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади
В прокат вышла психологическая драма "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади о человеке, который после совершения доброго поступка оказывается в центре... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:49
2022-03-03T16:49
тегеран (город)
иран
шираз
культура
асгар фархади
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прокат вышла психологическая драма "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади о человеке, который после совершения доброго поступка оказывается в центре внимания и не может справиться со славой.Главный персонаж — осужденный за неуплату долга Рахим, которому позволяют на несколько дней выйти из тюрьмы и навестить близких. Его возлюбленная Фархондэ находит сумку с золотыми монетами, благодаря ей можно было бы покрыть часть задолженности. Но Рахим решает вернуть находку законной хозяйке.Слух о его доброте становится сенсацией, о Рахиме снимают телесюжет, он превращается в местную знаменитость. Но затем многие начинают сомневаться в правдивости его истории, а Рахим, пытаясь доказать свои добрые намерения, запутывается в паутине лжи.В основе фильмов режиссера всегда этические дилеммы, противоречия, которые возникают из-за человеческого несовершенства. Заложенный в сюжете "Героя" конфликт универсален. К тому же у Фархади почти не бывает отрицательных героев: у каждого персонажа — своя правда.В "Герое" Фархади рисует панораму современного Ирана с его социальными проблемами и общественными предрассудками. К тому же фильм исследует феномен социальных сетей и их влияние на общественное мнение. Добавляет колорит место действия: в отличие от предыдущих фильмов, локацией стал не Тегеран, а в Шираз, в окрестностях которого находятся руины Персеполиса.Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус" и Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию за лучшую режиссуру.
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тегеран (город)
иран
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тегеран (город), иран, шираз, асгар фархади, кино и сериалы, новости культуры
16:49 03.03.2022
 
В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади

В прокат вышел новый фильм "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади

© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взглядКадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прокат вышла психологическая драма "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади о человеке, который после совершения доброго поступка оказывается в центре внимания и не может справиться со славой.
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взглядКадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
Кадр из фильма "Герой"
Главный персонаж — осужденный за неуплату долга Рахим, которому позволяют на несколько дней выйти из тюрьмы и навестить близких. Его возлюбленная Фархондэ находит сумку с золотыми монетами, благодаря ей можно было бы покрыть часть задолженности. Но Рахим решает вернуть находку законной хозяйке.
Слух о его доброте становится сенсацией, о Рахиме снимают телесюжет, он превращается в местную знаменитость. Но затем многие начинают сомневаться в правдивости его истории, а Рахим, пытаясь доказать свои добрые намерения, запутывается в паутине лжи.
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взглядКадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
Кадр из фильма "Герой"
"Я много раз читал подобные истории в газетах, — рассказывает режиссер. — Это статьи о людях, которые вдруг оказывались в центре внимания, совершив альтруистический поступок. Почти детективная двойственность в моих картинах всегда появляется при написании сценария. Этот аспект делает отношения между фильмом и зрителем прочными. Зритель получает возможность дольше поразмыслить над тем, что увидел"
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взглядКадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
Кадр из фильма "Герой"
В основе фильмов режиссера всегда этические дилеммы, противоречия, которые возникают из-за человеческого несовершенства. Заложенный в сюжете "Героя" конфликт универсален. К тому же у Фархади почти не бывает отрицательных героев: у каждого персонажа — своя правда.
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взглядКадр из фильма "Герой"
Кадр из фильма Герой
1 из 3
Кадр из фильма "Герой"
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд

Сцена из фильма "Герой"

Кадр из фильма Герой
2 из 3

Сцена из фильма "Герой"

© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд

Фрагмент из фильма "Герой"

Кадр из фильма Герой
3 из 3

Фрагмент из фильма "Герой"

© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
1 из 3
Кадр из фильма "Герой"
© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
2 из 3

Сцена из фильма "Герой"

© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
3 из 3

Фрагмент из фильма "Герой"

© Предоставлено кинопрокатной компанией Про:взгляд
В "Герое" Фархади рисует панораму современного Ирана с его социальными проблемами и общественными предрассудками. К тому же фильм исследует феномен социальных сетей и их влияние на общественное мнение. Добавляет колорит место действия: в отличие от предыдущих фильмов, локацией стал не Тегеран, а в Шираз, в окрестностях которого находятся руины Персеполиса.
Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус" и Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию за лучшую режиссуру.
Кадр из сериала Обоюдное согласие
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КультураТегеран (город)ИранШиразАсгар ФархадиКино и сериалыНовости культуры
 
 
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