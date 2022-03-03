https://ria.ru/20220303/kino-1776229876.html

В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади

В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади - РИА Новости, 03.03.2022

В прокат вышел новый фильм иранского режиссера Асгара Фархади

В прокат вышла психологическая драма "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади о человеке, который после совершения доброго поступка оказывается в центре... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:49

2022-03-03T16:49

2022-03-03T16:49

тегеран (город)

иран

шираз

культура

асгар фархади

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прокат вышла психологическая драма "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади о человеке, который после совершения доброго поступка оказывается в центре внимания и не может справиться со славой.Главный персонаж — осужденный за неуплату долга Рахим, которому позволяют на несколько дней выйти из тюрьмы и навестить близких. Его возлюбленная Фархондэ находит сумку с золотыми монетами, благодаря ей можно было бы покрыть часть задолженности. Но Рахим решает вернуть находку законной хозяйке.Слух о его доброте становится сенсацией, о Рахиме снимают телесюжет, он превращается в местную знаменитость. Но затем многие начинают сомневаться в правдивости его истории, а Рахим, пытаясь доказать свои добрые намерения, запутывается в паутине лжи.В основе фильмов режиссера всегда этические дилеммы, противоречия, которые возникают из-за человеческого несовершенства. Заложенный в сюжете "Героя" конфликт универсален. К тому же у Фархади почти не бывает отрицательных героев: у каждого персонажа — своя правда.В "Герое" Фархади рисует панораму современного Ирана с его социальными проблемами и общественными предрассудками. К тому же фильм исследует феномен социальных сетей и их влияние на общественное мнение. Добавляет колорит место действия: в отличие от предыдущих фильмов, локацией стал не Тегеран, а в Шираз, в окрестностях которого находятся руины Персеполиса.Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус" и Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию за лучшую режиссуру.

https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html

тегеран (город)

иран

шираз

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

тегеран (город), иран, шираз, асгар фархади, кино и сериалы, новости культуры