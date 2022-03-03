https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776313670.html
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись кибератаке
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись кибератаке - РИА Новости, 03.03.2022
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись кибератаке
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись программной DDoS-атаке, сейчас они недоступны, над проблемой работают специалисты, сообщает оператор... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:18
2022-03-03T17:18
2022-03-03T17:18
технологии
анапа
сочи
краснодар
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СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись программной DDoS-атаке, сейчас они недоступны, над проблемой работают специалисты, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Как сообщили РИА Новости ведомстве, аномальная нагрузка на веб-сервере сайтов aer.aero, krr.aero, aaq.aero была замечена в 13.15. Программисты выявили несколько десятков IP-адресов, количество запросов которых активно увеличивалось."В настоящее время сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы недоступны. Если сейчас вы попытаетесь проверить онлайн-табло на сайте аэропорта Сочи, то обнаружите, что сайт не открывается. Такая же проблема наблюдается на сайтах аэропортов Краснодар и Анапа. Всё дело в том, что наши сайты подверглись серьезной DDoS-атаке", - говорится в сообщении.Уточняется, что число запросов сильно возросло и превышает допустимые показатели. "Наши специалисты работают над решением проблемы, дабы у вас в кратчайшие сроки появился доступ к интересующей информации", - рассказали в пресс-службе.Как информировал РИА Новости оператор аэропортов, в данный момент сайт aer.aero переключен на альтернативный сервер. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена. Сочинский сайт уже заработал, остальные восстанавливают, сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220303/mid-1776311642.html
https://ria.ru/20220301/posolstva-1775891529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, анапа, сочи, краснодар
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись кибератаке
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись программной атаке
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись программной DDoS-атаке, сейчас они недоступны, над проблемой работают специалисты, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Как сообщили РИА Новости ведомстве, аномальная нагрузка на веб-сервере сайтов aer.aero, krr.aero, aaq.aero была замечена в 13.15. Программисты выявили несколько десятков IP-адресов, количество запросов которых активно увеличивалось.
"В настоящее время сайты аэропортов Сочи
, Краснодара
и Анапы
недоступны. Если сейчас вы попытаетесь проверить онлайн-табло на сайте аэропорта Сочи, то обнаружите, что сайт не открывается. Такая же проблема наблюдается на сайтах аэропортов Краснодар и Анапа. Всё дело в том, что наши сайты подверглись серьезной DDoS-атаке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что число запросов сильно возросло и превышает допустимые показатели. "Наши специалисты работают над решением проблемы, дабы у вас в кратчайшие сроки появился доступ к интересующей информации", - рассказали в пресс-службе.
Как информировал РИА Новости оператор аэропортов, в данный момент сайт aer.aero переключен на альтернативный сервер. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена. Сочинский сайт уже заработал, остальные восстанавливают, сказали в ведомстве.