14:16 03.03.2022 (обновлено: 14:26 03.03.2022)
Электронные сервисы ОП России подверглись мощной кибератаке
ОП России сообщила, что ее сервисы подверглись мощной кибератаке
Программирование. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Электронные сервисы Общественной палаты (ОП) РФ подверглись мощной кибератаке, сообщается в Telegram-канале ОП.
"Возникающие ошибки - результат работы организованных групп хакеров. Серьезные сбои начали наблюдаться вчера в ходе проведения брифинга патриотических и молодежных НКО. Атака усилилась вечером, после чего наблюдались перебои в работе сервисов и важных для обеспечения деятельности информационных инструментов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что IТ-отдел ОП РФ продолжает работу над восстановлением от последствий кибератаки.
"Очевидно, мы наблюдаем попытку со стороны хакерского интернационала воздействовать на российское гражданское общество в условиях проведения СВО (специальной военной операции – ред.). Все эти попытки будут пресечены, а консолидация патриотических НКО только укрепится", - приводятся слова руководителя рабочей группы ОП РФ Александра Малькевича.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.