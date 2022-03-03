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В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии - РИА Новости, 03.03.2022
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии
На серверы "Единой России" начались новые атаки, ночью 2 марта пиковая мощность достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:06
2022-03-03T14:06
кибербезопасность
в мире
россия
единая россия
технологии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На серверы "Единой России" начались новые атаки, ночью 2 марта пиковая мощность достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран, говорится в сообщении пресс-службы партии."На серверы "Единой России" начались новые атаки. Они ведутся с 11 утра. Параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии ER.RU у пользователей из России. Ночью 2 марта пиковая мощность атаки достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран", - говорится в сообщении.Уточняется, что официальный сайт Единой России подвергается DDOS-атакам с 26 февраля 2022 года.
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кибербезопасность, в мире, россия, единая россия, технологии
14:06 03.03.2022
 
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии

В "Единой России" заявили о мощной DDOS-атаке из разных стран на серверы партии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На серверы "Единой России" начались новые атаки, ночью 2 марта пиковая мощность достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран, говорится в сообщении пресс-службы партии.
"На серверы "Единой России" начались новые атаки. Они ведутся с 11 утра. Параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии ER.RU у пользователей из России. Ночью 2 марта пиковая мощность атаки достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран", - говорится в сообщении.
Уточняется, что официальный сайт Единой России подвергается DDOS-атакам с 26 февраля 2022 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:52
Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова
 
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