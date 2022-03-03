https://ria.ru/20220303/kiberataka-1776254657.html
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии - РИА Новости, 03.03.2022
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии
На серверы "Единой России" начались новые атаки, ночью 2 марта пиковая мощность достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:06
2022-03-03T14:06
2022-03-03T14:06
кибербезопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На серверы "Единой России" начались новые атаки, ночью 2 марта пиковая мощность достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран, говорится в сообщении пресс-службы партии."На серверы "Единой России" начались новые атаки. Они ведутся с 11 утра. Параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии ER.RU у пользователей из России. Ночью 2 марта пиковая мощность атаки достигла 280 000 устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран", - говорится в сообщении.Уточняется, что официальный сайт Единой России подвергается DDOS-атакам с 26 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220301/posolstva-1775891529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, в мире, россия, единая россия, технологии
В "Единой России" заявили о мощной кибератаке на серверы партии
В "Единой России" заявили о мощной DDOS-атаке из разных стран на серверы партии