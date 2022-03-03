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Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала передвижение российских сил в Херсоне
Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала передвижение российских сил в Херсоне - РИА Новости, 03.03.2022
Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала передвижение российских сил в Херсоне
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала с вечера 1 марта по утро 2 марта передвижение сил РФ в Херсоне, сообщила миссия. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:30
2022-03-03T15:30
2022-03-03T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
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россия
херсон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала с вечера 1 марта по утро 2 марта передвижение сил РФ в Херсоне, сообщила миссия."Она (миссия- ред.) также зафиксировала передвижение техники и войск вооруженных сил Российской Федерации в городе (Херсоне)", - говорится в пресс-релизе организации.Ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Он отметил, что продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, херсон, вооруженные силы рф
Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала передвижение российских сил в Херсоне
Миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала передвижение российских сил в Херсоне