https://ria.ru/20220303/kharkov-1776238859.html

В Харькове нет российских войск, заявил Лавров

В Харькове нет российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

В Харькове нет российских войск, заявил Лавров

В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:19

2022-03-03T13:19

2022-03-03T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

харьков

индия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В Харькове нет российских войск", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя информацию о гибели индийского студента во время операции РФ по демилитаризации Украины.Ранее президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру республики Индии Нарендре Моди, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту. В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России.Как сообщило в среду издание Ani, посол России в Индии Денис Алипов заявил на брифинге для индийских СМИ, что Индия обратилась к России с просьбой об экстренной эвакуации своих граждан, оказавшихся на Украине, через территорию России. Он, по данным СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью индийского студента в Харькове и заявил, что Россия начнет расследование "прискорбного инцидента" с индийским студентом, отмечает издание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/zhiteli-1776142811.html

https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, харьков, индия, нарендра моди, владимир путин, ситуация в днр и лнр