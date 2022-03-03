В Харькове нет российских войск, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: в Харькове нет российских войск
Площадь Конституции в Харькове
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру республики Индии Нарендре Моди, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту. В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России.
Как сообщило в среду издание Ani, посол России в Индии Денис Алипов заявил на брифинге для индийских СМИ, что Индия обратилась к России с просьбой об экстренной эвакуации своих граждан, оказавшихся на Украине, через территорию России. Он, по данным СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью индийского студента в Харькове и заявил, что Россия начнет расследование "прискорбного инцидента" с индийским студентом, отмечает издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.