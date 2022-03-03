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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kharkov-1776238859.html
В Харькове нет российских войск, заявил Лавров
В Харькове нет российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
В Харькове нет российских войск, заявил Лавров
В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:19
2022-03-03T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
харьков
индия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В Харькове нет российских войск", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя информацию о гибели индийского студента во время операции РФ по демилитаризации Украины.Ранее президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру республики Индии Нарендре Моди, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту. В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России.Как сообщило в среду издание Ani, посол России в Индии Денис Алипов заявил на брифинге для индийских СМИ, что Индия обратилась к России с просьбой об экстренной эвакуации своих граждан, оказавшихся на Украине, через территорию России. Он, по данным СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью индийского студента в Харькове и заявил, что Россия начнет расследование "прискорбного инцидента" с индийским студентом, отмечает издание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/zhiteli-1776142811.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, харьков, индия, нарендра моди, владимир путин, ситуация в днр и лнр
13:19 03.03.2022
 
В Харькове нет российских войск, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: в Харькове нет российских войск

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Харькове нет российских войск, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Харькове нет российских войск", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ, комментируя информацию о гибели индийского студента во время операции РФ по демилитаризации Украины.
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь
Ранее президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру республики Индии Нарендре Моди, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту. В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России.
Как сообщило в среду издание Ani, посол России в Индии Денис Алипов заявил на брифинге для индийских СМИ, что Индия обратилась к России с просьбой об экстренной эвакуации своих граждан, оказавшихся на Украине, через территорию России. Он, по данным СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью индийского студента в Харькове и заявил, что Россия начнет расследование "прискорбного инцидента" с индийским студентом, отмечает издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: жители Киева, Харькова, Мариуполя могут выехать по гумкоридорам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровХарьковИндияНарендра МодиВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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