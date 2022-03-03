03:33 03.03.2022 (обновлено: 03:52 03.03.2022)
В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала
Правительство внесло в Госдуму законопроект о масштабной амнистии капитала
© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс РФ
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе.
Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации" разработан в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается осуществление четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ подготовил более масштабную, чем в предыдущие годы, амнистию капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа амнистии капитала, на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы" — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.