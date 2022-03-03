https://ria.ru/20220303/kapital-1776162430.html

В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала

В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала - РИА Новости, 03.03.2022

В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T03:33

2022-03-03T03:33

2022-03-03T03:52

экономика

общество

антон силуанов

михаил мишустин

россия

госдума рф

правительство рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе.Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.Проектом федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается осуществление четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ подготовил более масштабную, чем в предыдущие годы, амнистию капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа амнистии капитала, на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы" — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.

https://ria.ru/20220303/nalogi-1776161803.html

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Никита Стома

экономика, общество, антон силуанов, михаил мишустин, россия, госдума рф, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии)