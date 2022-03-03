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В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала
В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала - РИА Новости, 03.03.2022
В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала
Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T03:33
2022-03-03T03:52
экономика
общество
антон силуанов
михаил мишустин
россия
госдума рф
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе.Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.Проектом федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается осуществление четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ подготовил более масштабную, чем в предыдущие годы, амнистию капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа амнистии капитала, на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы" — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.
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экономика, общество, антон силуанов, михаил мишустин, россия, госдума рф, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии)
03:33 03.03.2022 (обновлено: 03:52 03.03.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала

Правительство внесло в Госдуму законопроект о масштабной амнистии капитала

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс РФ
Уголовный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе.
Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации" разработан в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается осуществление четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ подготовил более масштабную, чем в предыдущие годы, амнистию капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа амнистии капитала, на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы" — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.
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ЭкономикаОбществоАнтон СилуановМихаил МишустинРоссияГосдума РФПравительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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