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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kanal-1776382920.html
В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России
В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России - РИА Новости, 03.03.2022
В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России
Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:57
2022-03-03T23:10
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
сша
министерство обороны сша
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вооруженные силы рф
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов, сообщил РИА Новости представитель оборонного ведомства США."Министерство обороны США недавно, 1 марта, установило канал связи с министерством обороны РФ в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации", - заявил агентству сотрудник Пентагона.Он добавил, что США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".Ряд изданий ранее сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
22:57 03.03.2022 (обновлено: 23:10 03.03.2022)
 
В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России

В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России по Украине с 1 марта

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов, сообщил РИА Новости представитель оборонного ведомства США.
"Министерство обороны США недавно, 1 марта, установило канал связи с министерством обороны РФ в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации", - заявил агентству сотрудник Пентагона.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Пентагоне выразили озабоченность безопасностью Зеленского
Он добавил, что США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".
Ряд изданий ранее сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАМинистерство обороны СШАРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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