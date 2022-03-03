https://ria.ru/20220303/kanal-1776382920.html

В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России

В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России - РИА Новости, 03.03.2022

В Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России

Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:57

2022-03-03T22:57

2022-03-03T23:10

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов, сообщил РИА Новости представитель оборонного ведомства США."Министерство обороны США недавно, 1 марта, установило канал связи с министерством обороны РФ в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации", - заявил агентству сотрудник Пентагона.Он добавил, что США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".Ряд изданий ранее сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, министерство обороны сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина