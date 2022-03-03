https://ria.ru/20220303/kanal-1776375618.html

Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ

Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ

Пентагон создал с министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:59

2022-03-03T21:59

2022-03-03T22:32

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон создал с министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщают западные СМИ."Министерство обороны (США) недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", - сказал источник агентству Рейтер.Ранее СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые уже восемь лет "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)