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Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ
Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ
Пентагон создал с министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:59
2022-03-03T22:32
в мире
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россия
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон создал с министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщают западные СМИ."Министерство обороны (США) недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", - сказал источник агентству Рейтер.Ранее СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые уже восемь лет "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:59 03.03.2022 (обновлено: 22:32 03.03.2022)
 
Минобороны и Пентагон создали канал связи по Украине, сообщили СМИ

Reuters: Минобороны России и Пентагон создали канал связи по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Пентагон создал с министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщают западные СМИ.
"Министерство обороны (США) недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", - сказал источник агентству Рейтер.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые уже восемь лет "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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