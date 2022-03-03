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Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла
Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла - РИА Новости, 03.03.2022
Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла
Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:53
2022-03-03T09:30
луганская народная республика
владимир путин
киев
вооруженные силы рф
россия
игорь конашенков
республика крым
днр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/voda-1774915535.html
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луганская народная республика
киев
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луганская народная республика, владимир путин, киев, вооруженные силы рф, россия, игорь конашенков, республика крым, днр
07:53 03.03.2022 (обновлено: 09:30 03.03.2022)
 
Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла

Советник главы Крыма Крючков: дату запуска канала объявят после оценки состояния его русла

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.

"Сейчас проводится инженерная оценка русла канала, особенно гидроузлов и сооружений в Херсонской области. Когда появится понимание о сроках восстановления, сразу будут объявлены возможные даты полного запуска Северо-Крымского канала", — сказал Крючков.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Луганская Народная РеспубликаВладимир ПутинКиевВооруженные силы РФРоссияИгорь КонашенковРеспублика КрымДНР
 
 
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