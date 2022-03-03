https://ria.ru/20220303/kanal-1776169101.html

Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла

Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла - РИА Новости, 03.03.2022

Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла

Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T07:53

2022-03-03T07:53

2022-03-03T09:30

луганская народная республика

владимир путин

киев

вооруженные силы рф

россия

игорь конашенков

республика крым

днр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voda-1774915535.html

https://ria.ru/20220228/soobschenie-1775574437.html

луганская народная республика

киев

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

луганская народная республика, владимир путин, киев, вооруженные силы рф, россия, игорь конашенков, республика крым, днр