07:53 03.03.2022 (обновлено: 09:30 03.03.2022)
Для запуска Северо-Крымского канала нужна оценка состояния его русла
Советник главы Крыма Крючков: дату запуска канала объявят после оценки состояния его русла
© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Сроки возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу объявят по окончании оценки состояния его русла и гидротехнических сооружений, сообщил в беседе с РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
"Сейчас проводится инженерная оценка русла канала, особенно гидроузлов и сооружений в Херсонской области. Когда появится понимание о сроках восстановления, сразу будут объявлены возможные даты полного запуска Северо-Крымского канала", — сказал Крючков.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.