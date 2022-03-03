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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kadyrov-1776370991.html
Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине
Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом в адрес президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине, он отметил что такого же мнения... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:30
2022-03-03T21:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом в адрес президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине, он отметил что такого же мнения придерживаются и бойцы ВС РФ и добровольцы, находящиеся там."Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное сейчас - двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. Бандеровцев непременно надо добить, а вместе с ними фанатиков и тех шайтанов, которые когда-то сбежали из ЧР... Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача - покончить с бандеровцами - выполняется. Я знаю, что такого же мнения бойцы ВС РФ и находящиеся там добровольцы. Они очень хотят, в том числе и меня просят передать, чтобы не останавливали проводимую операцию", - отметил Кадыров.По его мнению, переговоры с Украиной не несут существенной пользы для России."...Считаю, что нам не нужны переговоры. Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне. Очевидно, что погрязшая в крови власть Украины не намерена согласиться с нашими справедливыми требованиями", - написал Кадыров.Он также посоветовал европейским государствам "переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия", которые убивают их экономику."Вы убиваете свою экономику. Ни для кого не секрет, что Америка находится в долгах. У вас не будет будущего, если и дальше намерены потакать Штатам. Дальнейшее движение вперед в сторону уверенного всестороннего развития возможно только вместе с Российской Федерацией. Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите. Поймите, что мы никогда не встанем на колени и Россию вам не победить", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, рамзан кадыров
21:30 03.03.2022
 
Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине

Глава Чечни Кадыров попросил президента Путина не останавливать спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом в адрес президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине, он отметил что такого же мнения придерживаются и бойцы ВС РФ и добровольцы, находящиеся там.
"Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное сейчас - двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. Бандеровцев непременно надо добить, а вместе с ними фанатиков и тех шайтанов, которые когда-то сбежали из ЧР... Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
"Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача - покончить с бандеровцами - выполняется. Я знаю, что такого же мнения бойцы ВС РФ и находящиеся там добровольцы. Они очень хотят, в том числе и меня просят передать, чтобы не останавливали проводимую операцию", - отметил Кадыров.
По его мнению, переговоры с Украиной не несут существенной пользы для России.
"...Считаю, что нам не нужны переговоры. Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне. Очевидно, что погрязшая в крови власть Украины не намерена согласиться с нашими справедливыми требованиями", - написал Кадыров.
Он также посоветовал европейским государствам "переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия", которые убивают их экономику.
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
"Вы убиваете свою экономику. Ни для кого не секрет, что Америка находится в долгах. У вас не будет будущего, если и дальше намерены потакать Штатам. Дальнейшее движение вперед в сторону уверенного всестороннего развития возможно только вместе с Российской Федерацией. Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите. Поймите, что мы никогда не встанем на колени и Россию вам не победить", - заявил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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