https://ria.ru/20220303/kadyrov-1776370991.html

Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине

Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом в адрес президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине, он отметил что такого же мнения... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:30

2022-03-03T21:30

2022-03-03T21:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом в адрес президента РФ Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине, он отметил что такого же мнения придерживаются и бойцы ВС РФ и добровольцы, находящиеся там."Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное сейчас - двигаться дальше к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя останавливать спецоперацию. Бандеровцев непременно надо добить, а вместе с ними фанатиков и тех шайтанов, которые когда-то сбежали из ЧР... Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача - покончить с бандеровцами - выполняется. Я знаю, что такого же мнения бойцы ВС РФ и находящиеся там добровольцы. Они очень хотят, в том числе и меня просят передать, чтобы не останавливали проводимую операцию", - отметил Кадыров.По его мнению, переговоры с Украиной не несут существенной пользы для России."...Считаю, что нам не нужны переговоры. Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне. Очевидно, что погрязшая в крови власть Украины не намерена согласиться с нашими справедливыми требованиями", - написал Кадыров.Он также посоветовал европейским государствам "переосмыслить свои враждебные в отношении к России действия", которые убивают их экономику."Вы убиваете свою экономику. Ни для кого не секрет, что Америка находится в долгах. У вас не будет будущего, если и дальше намерены потакать Штатам. Дальнейшее движение вперед в сторону уверенного всестороннего развития возможно только вместе с Российской Федерацией. Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите. Поймите, что мы никогда не встанем на колени и Россию вам не победить", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, рамзан кадыров