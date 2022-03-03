https://ria.ru/20220303/kadyrov-1776196655.html

Кадыров заявил, что любит украинский народ

Кадыров заявил, что любит украинский народ - РИА Новости, 03.03.2022

Кадыров заявил, что любит украинский народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:51

2022-03-03T10:51

2022-03-03T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

ахмед дудаев

владимир путин

украина

харьков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа."Я несколько раз был в Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.Глава Чечни отметил, что всегда считал русских и украинцев одним народом. "Я вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы. Я думал всегда, что это один народ... Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно", - отметил он.Ранее Кадыров сообщил, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечал в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498.

https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, игорь конашенков, ахмед дудаев, владимир путин, украина, харьков, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии