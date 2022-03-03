Кадыров заявил, что любит украинский народ
Глава Чечни Кадыров заявил, что украинцы любят его, а он любит их
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа.
"Я несколько раз был в Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
Глава Чечни отметил, что всегда считал русских и украинцев одним народом. "Я вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы. Я думал всегда, что это один народ... Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно", - отметил он.
Ранее Кадыров сообщил, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как отмечал в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498.