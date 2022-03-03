Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kadyrov-1776196655.html
Кадыров заявил, что любит украинский народ
Кадыров заявил, что любит украинский народ - РИА Новости, 03.03.2022
Кадыров заявил, что любит украинский народ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:51
2022-03-03T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
ахмед дудаев
владимир путин
украина
харьков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа."Я несколько раз был в Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.Глава Чечни отметил, что всегда считал русских и украинцев одним народом. "Я вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы. Я думал всегда, что это один народ... Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно", - отметил он.Ранее Кадыров сообщил, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечал в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498.
https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, ахмед дудаев, владимир путин, украина, харьков, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
10:51 03.03.2022
 
Кадыров заявил, что любит украинский народ

Глава Чечни Кадыров заявил, что украинцы любят его, а он любит их

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа.
"Я несколько раз был в Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды
Глава Чечни отметил, что всегда считал русских и украинцев одним народом. "Я вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы. Я думал всегда, что это один народ... Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно", - отметил он.
Ранее Кадыров сообщил, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как отмечал в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:37
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковАхмед ДудаевВладимир ПутинУкраинаХарьковРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала