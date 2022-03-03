https://ria.ru/20220303/jysk-1776221431.html

Датская Jysk приостановила работу магазинов в России

Датская Jysk приостановила работу магазинов в России - РИА Новости, 03.03.2022

Датская Jysk приостановила работу магазинов в России

Датская компания по производству мебели и товаров для дома Jysk приняла решение о закрытии 13 магазинов в России из-за ситуации на Украине, сообщило издание... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:28

2022-03-03T12:28

2022-03-03T12:57

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МУРМАНСК, 3 мар – РИА Новости. Датская компания по производству мебели и товаров для дома Jysk приняла решение о закрытии 13 магазинов в России из-за ситуации на Украине, сообщило издание finans.dk."Датская компания в четверг утром решила временно закрыть свои 13 магазинов в России, что является прямым следствием конфликта на Украине", - говорится в сообщении.Компания владеет крупнейшей сетью мебельных магазинов в Дании и широко представлена во всём мире. Специализируется на продаже матрасов, товаров для дома, мебели и фурнитуры.По данным на сайте компании, магазины Jysk находятся в 51 стране мира, в России – в Москве, Туле, Мытищах, Красногорске, Зеленограде.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/hm-1776142946.html

https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции, в мире, санкции в отношении россии, дания