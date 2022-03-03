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ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России - РИА Новости, 03.03.2022
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России
Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:46
2022-03-03T18:47
в мире
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вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет из Москвы и Санкт-Петербурга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html
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в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
18:46 03.03.2022 (обновлено: 18:47 03.03.2022)
 
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России

Регулятор доменных имен отверг запрос Украины об ограничении доступа к интернету в России

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина с ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет из Москвы и Санкт-Петербурга.
"Наша миссия не распространяется на принятие карательных мер, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета - вне зависимости от провокаций", - говорится в заявлении организации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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В миреТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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