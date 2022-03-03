https://ria.ru/20220303/internet-1776337367.html
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России - РИА Новости, 03.03.2022
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России
Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:46
2022-03-03T18:46
2022-03-03T18:47
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет из Москвы и Санкт-Петербурга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
18:46 03.03.2022 (обновлено: 18:47 03.03.2022)
ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России
Регулятор доменных имен отверг запрос Украины об ограничении доступа к интернету в России