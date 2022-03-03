https://ria.ru/20220303/internet-1776337367.html

ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России

ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России - РИА Новости, 03.03.2022

ICANN отказал Украине в требовании ограничить доступ к интернету в России

Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:46

2022-03-03T18:46

2022-03-03T18:47

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом "ru" и закрыть доступ в интернет из Москвы и Санкт-Петербурга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, технологии, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин