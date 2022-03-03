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В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека
В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека - РИА Новости, 03.03.2022
В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека
Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:21
2022-03-03T12:21
2022-03-03T12:21
россия
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ, заявил глава комитета Андрей Клишас.По его словам, эти санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд этих лиц на территорию России, арест на территории РФ их финансовых и иных активов."Также предусматривается запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - сказал он.По словам Клишаса, комитет подготовил положительное заключение с рекомендацией СФ одобрить этот закон.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sovfed-1768681822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, совет федерации рф
В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека
В Совфеде рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека иностранцев
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ, заявил глава комитета Андрей Клишас.
По его словам, эти санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд этих лиц на территорию России
, арест на территории РФ их финансовых и иных активов.
"Также предусматривается запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - сказал он.
По словам Клишаса, комитет подготовил положительное заключение с рекомендацией СФ одобрить этот закон.