https://ria.ru/20220303/inostrantsy-1776219889.html

В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека

В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека - РИА Новости, 03.03.2022

В СФ рассмотрят закон о санкциях для причастных к нарушению прав человека

Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:21

2022-03-03T12:21

2022-03-03T12:21

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совет федерации рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ, заявил глава комитета Андрей Клишас.По его словам, эти санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд этих лиц на территорию России, арест на территории РФ их финансовых и иных активов."Также предусматривается запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - сказал он.По словам Клишаса, комитет подготовил положительное заключение с рекомендацией СФ одобрить этот закон.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sovfed-1768681822.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, совет федерации рф