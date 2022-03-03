Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/indezit-1776266428.html
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов - РИА Новости, 03.03.2022
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов
Липецкий завод бытовой техники "Индезит Интернэшнл" объявил о приостановке работы из-за переполненных складов, говорится в сообщении администрации региона. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:41
2022-03-03T14:41
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776265991_0:62:2048:1214_1920x0_80_0_0_20163a8baace6cface6983840a1068f1.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Липецкий завод бытовой техники "Индезит Интернэшнл" объявил о приостановке работы из-за переполненных складов, говорится в сообщении администрации региона."По информации компании "Индезит", им нужно установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что производство приостановлено, дирекция по продажам работает", - говорится в сообщении.Отмечается, что положенные законом выплаты сотрудники предприятия получают своевременно.
https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776265991_129:0:2048:1439_1920x0_80_0_0_1c68b705ac51da3651276fba6777b0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк
14:41 03.03.2022
 
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов

Завод бытовой техники Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЛиния сборки стиральных машин компании "Индезит" (Indesit Company) в Липецке
Линия сборки стиральных машин компании Индезит (Indesit Company) в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Линия сборки стиральных машин компании "Индезит" (Indesit Company) в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Липецкий завод бытовой техники "Индезит Интернэшнл" объявил о приостановке работы из-за переполненных складов, говорится в сообщении администрации региона.
"По информации компании "Индезит", им нужно установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что производство приостановлено, дирекция по продажам работает", - говорится в сообщении.
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 07:49
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
Отмечается, что положенные законом выплаты сотрудники предприятия получают своевременно.
 
Липецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала