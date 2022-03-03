https://ria.ru/20220303/indezit-1776266428.html
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов - РИА Новости, 03.03.2022
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов
Липецкий завод бытовой техники "Индезит Интернэшнл" объявил о приостановке работы из-за переполненных складов, говорится в сообщении администрации региона. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:41
2022-03-03T14:41
2022-03-03T14:41
липецк
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Липецкий завод бытовой техники "Индезит Интернэшнл" объявил о приостановке работы из-за переполненных складов, говорится в сообщении администрации региона."По информации компании "Индезит", им нужно установить баланс между спросом на рынке и производством. Склады завода в Липецке переполнены. Несмотря на то, что производство приостановлено, дирекция по продажам работает", - говорится в сообщении.Отмечается, что положенные законом выплаты сотрудники предприятия получают своевременно.
https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк
Завод Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов
Завод бытовой техники Indesit в Липецке приостановил работу из-за переполненных складов