https://ria.ru/20220303/ikea-1776375090.html
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей
Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:55
2022-03-03T21:55
2022-03-03T22:01
россия
ikea international group
экономика
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают корреспонденты РИА Новости."Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23.00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены", - сказал агентству охранник магазина.На улице толпа пытается прорваться внутрь, однако охранники с помощью громкоговорителя объясняют, что магазин уже закрыт. Случаются стычки, сотрудники магазина пытаются решить их миром.На кассах магазина покупатели, простоявшие в очереди по три-четыре часа, теряют терпение, иногда скандалят и толкаются.Шведская IKEA ранее в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях.В самом магазине РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ikea international group, экономика, общество
21:55 03.03.2022 (обновлено: 22:01 03.03.2022)
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей
ИКЕА в Теплом стане вынужденно закрылась на вход из-за большого числа покупателей
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают корреспонденты РИА Новости.
"Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23.00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены", - сказал агентству охранник магазина.
На улице толпа пытается прорваться внутрь, однако охранники с помощью громкоговорителя объясняют, что магазин уже закрыт. Случаются стычки, сотрудники магазина пытаются решить их миром.
На кассах магазина покупатели, простоявшие в очереди по три-четыре часа, теряют терпение, иногда скандалят и толкаются.
Шведская IKEA
ранее в четверг сообщила, что из-за событий на Украине
приостанавливает все продажи в России
: в магазинах, интернет-магазинах и студиях.
В самом магазине РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца.