Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/ikea-1776375090.html
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей
Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:55
2022-03-03T22:01
россия
ikea international group
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776338336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbca9f13c19546a33e77acbe91dc733c.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают корреспонденты РИА Новости."Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23.00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены", - сказал агентству охранник магазина.На улице толпа пытается прорваться внутрь, однако охранники с помощью громкоговорителя объясняют, что магазин уже закрыт. Случаются стычки, сотрудники магазина пытаются решить их миром.На кассах магазина покупатели, простоявшие в очереди по три-четыре часа, теряют терпение, иногда скандалят и толкаются.Шведская IKEA ранее в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях.В самом магазине РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776338336_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_e53bef531a1bfb8972126ae8a89dbf1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ikea international group, экономика, общество
21:55 03.03.2022 (обновлено: 22:01 03.03.2022)
 
ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей

ИКЕА в Теплом стане вынужденно закрылась на вход из-за большого числа покупателей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина Ikea в Москве
Баннер магазина Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Баннер магазина Ikea в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают корреспонденты РИА Новости.
"Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23.00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены", - сказал агентству охранник магазина.
На улице толпа пытается прорваться внутрь, однако охранники с помощью громкоговорителя объясняют, что магазин уже закрыт. Случаются стычки, сотрудники магазина пытаются решить их миром.
На кассах магазина покупатели, простоявшие в очереди по три-четыре часа, теряют терпение, иногда скандалят и толкаются.
Шведская IKEA ранее в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях.
В самом магазине РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца.
Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:44
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
 
РоссияIKEA International GroupЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала