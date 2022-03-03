https://ria.ru/20220303/ikea-1776375090.html

ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей

ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей - РИА Новости, 03.03.2022

ИКЕА в Теплом стане закрылась на вход из-за большого числа покупателей

Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:55

2022-03-03T21:55

2022-03-03T22:01

россия

ikea international group

экономика

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазин ИКЕА в Теплом стане в Москве вынужден закрыть двери на вход, так как не успеет до закрытия обслужить всех покупателей, которые уже внутри, передают корреспонденты РИА Новости."Мы вынуждены закрыть двери, так как не успеем до закрытия в 23.00 обслужить тех, кто уже внутри, кассы переполнены", - сказал агентству охранник магазина.На улице толпа пытается прорваться внутрь, однако охранники с помощью громкоговорителя объясняют, что магазин уже закрыт. Случаются стычки, сотрудники магазина пытаются решить их миром.На кассах магазина покупатели, простоявшие в очереди по три-четыре часа, теряют терпение, иногда скандалят и толкаются.Шведская IKEA ранее в четверг сообщила, что из-за событий на Украине приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях.В самом магазине РИА Новости сообщили, что "пока" закрываются на три месяца.

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ikea international group, экономика, общество