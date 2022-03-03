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ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:56
2022-03-03T18:00
россия
икеа
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА."Пока мы закрываемся на три месяца", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.
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россия, икеа, общество
17:56 03.03.2022 (обновлено: 18:00 03.03.2022)
 
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники

Сотрудники ИКЕА заявили, что магазины в России закрываются предварительно на три месяца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлажки с логотипом в магазине IKEA
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флажки с логотипом в магазине IKEA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.
Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА.
"Пока мы закрываемся на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.
РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.
Мужчина у магазина техники Apple re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России
 
РоссияИКЕАОбщество
 
 
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