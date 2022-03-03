https://ria.ru/20220303/ikea-1776322663.html

ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники

ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники - РИА Новости, 03.03.2022

ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники

Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:56

2022-03-03T17:56

2022-03-03T18:00

россия

икеа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768550403_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_54b6f6a863719737fa4f819bcf3ab984.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА."Пока мы закрываемся на три месяца", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.

https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, икеа, общество