https://ria.ru/20220303/ikea-1776322663.html
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники - РИА Новости, 03.03.2022
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:56
2022-03-03T17:56
2022-03-03T18:00
россия
икеа
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.Шведская компания ИКЕА ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА."Пока мы закрываемся на три месяца", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.
https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, икеа, общество
17:56 03.03.2022 (обновлено: 18:00 03.03.2022)
ИКЕА закрывается в России предварительно на три месяца, заявили сотрудники
Сотрудники ИКЕА заявили, что магазины в России закрываются предварительно на три месяца
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Магазины ИКЕА в России закрылись предварительно на три месяца, сообщила РИА Новости одна из сотрудниц магазина.
Шведская компания ИКЕА
ранее в четверг сообщила РИА новости, что приостанавливает все продажи в России
: в магазинах, интернет-магазинах и студиях ИКЕА.
"Пока мы закрываемся на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сделанные сегодня заказы и в магазине, и на сайте магазина будут доставлены в течение месяца.
РИА Новости направило соответствующие запросы в пресс-службу компании.