https://ria.ru/20220303/gost-1776346157.html

Ведущий австралийской передачи выгнал из студии гостя, поддержавшего Россию

Ведущий австралийской передачи выгнал из студии гостя, поддержавшего Россию - РИА Новости, 03.03.2022

Ведущий австралийской передачи выгнал из студии гостя, поддержавшего Россию

Ведущий австралийской телепередачи Q+A телеканала ABC в прямом эфире выпроводил из студии участника программы, который выразил поддержку президенту РФ Владимиру РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:20

2022-03-03T19:20

2022-03-03T19:20

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ведущий австралийской телепередачи Q+A телеканала ABC в прямом эфире выпроводил из студии участника программы, который выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и действиям России на Украине, сообщила вещательная корпорация ABC."Как выходец из российской общины тут в Австралии, я весьма возмущен тем, что сообщается в наших СМИ: мол Украина - "хороший парень", а Россия - "плохой парень", - сказал во время передачи гость Саша Джилис-Лекакис."Верите или нет, многие русские здесь и по всему миру, поддерживают то, что делает Путин на Украине, в том числе я сам. С 2014 года Украина беспричинно блокировала русское население в Донецке и Луганске, убив предположительно 13 тысяч человек", - приводит ABC слова Джилис-Лекакиса. Его слова прервал другой участник, крикнув: "Все это ложь, прекратите, это пропаганда".Ведущий программы Стэн Грант попросил Джилис-Лекакиса покинуть студию. "Вы поддержали то, что происходит, слыша, что люди умирают. Могу я просто сказать, мне некомфортно с Вами тут? Не могли бы Вы уйти, пожалуйста?", - сказал Стэн Грант.Свои действия ведущий попытался оправдать. "Это был несогласованный вопрос. Это был вопрос, который, знаете, был изгойный вопрос, если хотите. Не хорошо исключать людей (из программы), но мы должны иногда так делать", - заявил ведущий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, австралия, украина