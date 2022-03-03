https://ria.ru/20220303/gimn-1776303306.html

"Че они нам сделают?" — паралимпийцы исполнили гимн после отстранения

"Че они нам сделают?" — паралимпийцы исполнили гимн после отстранения - РИА Новости, 03.03.2022

"Че они нам сделают?" — паралимпийцы исполнили гимн после отстранения

Российские спортсмены спели гимн нашей страны в Паралимпийской деревне. Так они отреагировали на отстранение российской команды от Игр в Пекине.

2022-03-03T16:54

2022-03-03T16:54

2022-03-03T17:26

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"Мы врубили гимн на полную громкость, спели и обнялись. А после исполнения гимна, под которым нам запрещали многие годы, мы оторвали все заплатки на флагах", — написала на своей странице в соцсети тренер лыжников и биатлонистов Ирина Громова.

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Российские спортсмены спели гимн после отстранения от соревнований

Наши спортсмены после того, как Россию отстранили от международных соревнований: "Мы прилетели, получили аккредитации, посмотрели трассу, сделали подводящую тренировку, а потом узнали, что спорт все-таки в политике погряз по самые уши, и его не спасти. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, всем, кто несмотря на запреты их руководства, всё же нашел возможность остаться людьми. Всем вам, наши родные! Мы обнимаемся и поем гимн на всю деревню, который не слышали долгие 6 лет. Не, ну, а чего они нам сделают? Отстранят?" Российские спортсмены спели гимн нашей страны в паралимпийской деревне. Так они отреагировали на отстранение российской команды от Игр в Пекине. "Мы врубили гимн на полную громкость, спели и обнялись. А после исполнения гимна, под которым нам запрещали многие годы, мы оторвали все заплатки на флагах", – написала на своей странице в соцсети тренер лыжников и биатлонистов Ирина Громова.

2022-03-03T16:54

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