https://ria.ru/20220303/genotsid-1776291360.html

Путин напомнил о многолетнем геноциде мирных жителей Донбасса

Путин напомнил о многолетнем геноциде мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 03.03.2022

Путин напомнил о многолетнем геноциде мирных жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:05

2022-03-03T16:05

2022-03-03T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

политика

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных и 1 597 получили ранения. Потери украинских военных, сообщает российское оборонное ведомство, превысили 2 870 человек убитыми и около 3 700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, франция, эммануэль макрон, донбасс