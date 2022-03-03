19:42 03.03.2022 (обновлено: 19:52 03.03.2022)
Цены на газ в Европе упали до 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1600 долларов за тысячу кубометров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления в четверг исторического максимума перешли к снижению и уже теряют более 17%, уйдя ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы перешли в минус и за несколько часов потеряли около 700 долларов. Стоимость к 19.29 мск упала до 1572,4 доллара, что на 17,2% ниже расчетной цены накануне - 1900 долларов.
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.