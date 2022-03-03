https://ria.ru/20220303/gaz-1776351266.html

Цены на газ в Европе упали до 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали до 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2022

Цены на газ в Европе упали до 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления в четверг исторического максимума перешли к снижению и уже теряют более 17%, уйдя ниже 1600 долларов за тысячу... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:42

2022-03-03T19:42

2022-03-03T19:52

природный газ

экономика

россия

европа

в мире

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления в четверг исторического максимума перешли к снижению и уже теряют более 17%, уйдя ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы перешли в минус и за несколько часов потеряли около 700 долларов. Стоимость к 19.29 мск упала до 1572,4 доллара, что на 17,2% ниже расчетной цены накануне - 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776313073.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, россия, европа, в мире, цены