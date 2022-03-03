https://ria.ru/20220303/gaz-1776313073.html

Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории

Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории - РИА Новости, 03.03.2022

Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории

Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории страны в связи с боевыми действиями, сообщили в четверг в компании "Нафтогаз". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:15

2022-03-03T17:15

2022-03-03T17:29

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министерство энергетики и угольной промышленности украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэнерго Украины запретило экспорт газа с таможенной территории страны в связи с боевыми действиями, сообщили в четверг в компании "Нафтогаз"."Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад". Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте компании "Нафтогаз".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/pgkh-1776292828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, в мире, европа, природный газ, нафтогаз украины, россия, министерство энергетики и угольной промышленности украины