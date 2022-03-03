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Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 03.03.2022
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:06
2022-03-03T17:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосгаз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 260 тысяч газовых приборов в столичных квартирах проверили с начала года. Это около 15% от их общего количества. Плановые проверки оборудования в жилых домах столицы проводятся ежегодно", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж, выдают памятки по безопасному использованию газа в быту."Актуальную дату проверки можно узнать на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминаем: под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.В КГХ также отметили, что специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг.
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городское хозяйство москвы, мосгаз
17:06 03.03.2022
 

Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСотрудник "Масгаза" проводит плановые работы по замене внутридомовых газопроводов.
Сотрудник Масгаза проводит плановые работы по замене внутридомовых газопроводов. - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 260 тысяч газовых приборов в столичных квартирах проверили с начала года. Это около 15% от их общего количества. Плановые проверки оборудования в жилых домах столицы проводятся ежегодно", - говорится в сообщении.
15 газорегуляторных пунктов модернизируют в Москве
3 марта, 16:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов проведут в Москве
Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж, выдают памятки по безопасному использованию газа в быту.
"Актуальную дату проверки можно узнать на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминаем: под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.
В КГХ также отметили, что специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосгаз
 
 
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