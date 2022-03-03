https://ria.ru/20220303/gaz-1776310224.html

Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года

Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 03.03.2022

Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года

Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:06

2022-03-03T17:06

2022-03-03T17:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосгаз

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 260 тысяч газовых приборов в столичных квартирах проверили с начала года. Это около 15% от их общего количества. Плановые проверки оборудования в жилых домах столицы проводятся ежегодно", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж, выдают памятки по безопасному использованию газа в быту."Актуальную дату проверки можно узнать на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминаем: под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.В КГХ также отметили, что специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг.

https://ria.ru/20220303/pereosnaschenie-1776304039.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, мосгаз