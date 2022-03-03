https://ria.ru/20220303/gaz-1776310224.html
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 03.03.2022
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в Москве с начала года
Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:06
2022-03-03T17:06
2022-03-03T17:06
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городское хозяйство москвы
мосгаз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 260 тысяч газовых приборов в столичных квартирах проверили с начала года. Это около 15% от их общего количества. Плановые проверки оборудования в жилых домах столицы проводятся ежегодно", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж, выдают памятки по безопасному использованию газа в быту."Актуальную дату проверки можно узнать на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминаем: под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.В КГХ также отметили, что специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг.
https://ria.ru/20220303/pereosnaschenie-1776304039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосгаз
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Почти 260 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 260 тысяч газовых приборов в столичных квартирах проверили с начала года. Это около 15% от их общего количества. Плановые проверки оборудования в жилых домах столицы проводятся ежегодно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для горожан проводят инструктаж, выдают памятки по безопасному использованию газа в быту.
"Актуальную дату проверки можно узнать на сайте или с помощью телеграм-бота. Чтобы не пропустить визит мастера, подпишитесь на уведомления о предстоящем техобслуживании. Напоминаем: под видом мастеров в квартиру могут попытаться попасть мошенники. Обращайте внимание на форму специалиста. При себе он должен иметь удостоверение АО "МОСГАЗ
", - говорится в сообщении.
В КГХ также отметили, что специалисты при плановых проверках не ходят вдвоем и не предлагают платных услуг.