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В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России
В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России - РИА Новости, 03.03.2022
В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России
Газовый экспорт из России должен быть замещен, в этом направлении идет работа, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:20
2022-03-03T17:16
германия
экономика
природный газ
роберт хабек
россия
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Газовый экспорт из России должен быть замещен, в этом направлении идет работа, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Целью этого правительства и моего лично министерства является скорейшее освобождение от этой зависимости, завоевание стратегического суверенитета благодаря отказу от ископаемой энергетики… Мы занимаемся диверсификацией поставок энергоносителей, но это еще не завершено… Сырье, металлы, газ в большом количестве импортируются из России и должны теперь быть замещены, соответственно (идет) поиск в других местах. Мы хотим оказывать поддержку в этом", - сказал министр.
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германия, экономика, природный газ, роберт хабек, россия
16:20 03.03.2022 (обновлено: 17:16 03.03.2022)
 
В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России

Глава Минэкономики ФРГ заявил о работе над замещением газового экспорта из России

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Газовый экспорт из России должен быть замещен, в этом направлении идет работа, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Целью этого правительства и моего лично министерства является скорейшее освобождение от этой зависимости, завоевание стратегического суверенитета благодаря отказу от ископаемой энергетики… Мы занимаемся диверсификацией поставок энергоносителей, но это еще не завершено… Сырье, металлы, газ в большом количестве импортируются из России и должны теперь быть замещены, соответственно (идет) поиск в других местах. Мы хотим оказывать поддержку в этом", - сказал министр.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:46
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
 
ГерманияЭкономикаПриродный газРоберт ХабекРоссия
 
 
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