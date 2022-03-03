https://ria.ru/20220303/gaz-1776296526.html

В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России

В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России - РИА Новости, 03.03.2022

В Берлине призвали заместить газовый экспорт из России

Газовый экспорт из России должен быть замещен, в этом направлении идет работа, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:20

2022-03-03T16:20

2022-03-03T17:16

германия

экономика

природный газ

роберт хабек

россия

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Газовый экспорт из России должен быть замещен, в этом направлении идет работа, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Целью этого правительства и моего лично министерства является скорейшее освобождение от этой зависимости, завоевание стратегического суверенитета благодаря отказу от ископаемой энергетики… Мы занимаемся диверсификацией поставок энергоносителей, но это еще не завершено… Сырье, металлы, газ в большом количестве импортируются из России и должны теперь быть замещены, соответственно (идет) поиск в других местах. Мы хотим оказывать поддержку в этом", - сказал министр.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, экономика, природный газ, роберт хабек, россия