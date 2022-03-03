https://ria.ru/20220303/gaz-1776250351.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:54
2022-03-03T13:54
2022-03-03T13:54
экономика
россия
европа
природный газ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже 1900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы за два часа потеряли около 400 долларов и перешли в минус. Котировки в последние минуты колеблются в диапазоне 1826-1880 долларов. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, природный газ, в мире
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров