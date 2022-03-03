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Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:54
2022-03-03T13:54
экономика
россия
европа
природный газ
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже 1900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы за два часа потеряли около 400 долларов и перешли в минус. Котировки в последние минуты колеблются в диапазоне 1826-1880 долларов. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.
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экономика, россия, европа, природный газ, в мире
13:54 03.03.2022
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже 1900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы за два часа потеряли около 400 долларов и перешли в минус. Котировки в последние минуты колеблются в диапазоне 1826-1880 долларов. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов.
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.
Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:14
Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов
 
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