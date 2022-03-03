https://ria.ru/20220303/gaz-1776250351.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.03.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:54

2022-03-03T13:54

2022-03-03T13:54

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после обновления исторического максимума и достижения 2279 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и опустились ниже 1900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF достигла в 11.29 мск рекордного значения в 2279 долларов. Затем темпы роста снизились, фьючерсы за два часа потеряли около 400 долларов и перешли в минус. Котировки в последние минуты колеблются в диапазоне 1826-1880 долларов. Расчётная цена накануне составила 1900 долларов.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, европа, природный газ, в мире