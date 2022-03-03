https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html

Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов

Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 03.03.2022

Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов

Власти Сербии рассчитывают подписать 10-летний договор и с 1 июня получать газ из РФ по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:14

2022-03-03T11:14

2022-03-03T11:14

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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии рассчитывают подписать 10-летний договор и с 1 июня получать газ из РФ по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270 долларов за 1000 кубических метров, заявил директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович.Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что рассчитывает на благоприятную цену российского газа."Сербия до 1 июня будет получать газ из РФ по цене 270 долларов за 1 тысячу кубометров, как и договорились, а с 1 июня подпишем новый договор на 10 лет", - заявил Баятович агентству Танюг.По его словам рыночная цена газа сейчас достигла 2,2 долларов за 1 тысячу кубометров, но Сербия будет иметь достаточное количество топлива.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776182375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, сербия, россия