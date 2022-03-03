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Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов
Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 03.03.2022
Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов
Власти Сербии рассчитывают подписать 10-летний договор и с 1 июня получать газ из РФ по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:14
2022-03-03T11:14
экономика
в мире
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии рассчитывают подписать 10-летний договор и с 1 июня получать газ из РФ по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270 долларов за 1000 кубических метров, заявил директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович.Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что рассчитывает на благоприятную цену российского газа."Сербия до 1 июня будет получать газ из РФ по цене 270 долларов за 1 тысячу кубометров, как и договорились, а с 1 июня подпишем новый договор на 10 лет", - заявил Баятович агентству Танюг.По его словам рыночная цена газа сейчас достигла 2,2 долларов за 1 тысячу кубометров, но Сербия будет иметь достаточное количество топлива.
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экономика, в мире, сербия, россия
11:14 03.03.2022
 
Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубов

Сербия надеется получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПервый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда
Первый участок газопровода Южный поток в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Первый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии рассчитывают подписать 10-летний договор и с 1 июня получать газ из РФ по благоприятной цене, а до того времени продолжить получать его по 270 долларов за 1000 кубических метров, заявил директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович.
Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что рассчитывает на благоприятную цену российского газа.
"Сербия до 1 июня будет получать газ из РФ по цене 270 долларов за 1 тысячу кубометров, как и договорились, а с 1 июня подпишем новый договор на 10 лет", - заявил Баятович агентству Танюг.
По его словам рыночная цена газа сейчас достигла 2,2 долларов за 1 тысячу кубометров, но Сербия будет иметь достаточное количество топлива.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:50
Подача газа для транзита через Украину проходит штатно
 
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