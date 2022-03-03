https://ria.ru/20220303/gaz-1776188245.html
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили две тысячи долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили две тысячи долларов - РИА Новости, 03.03.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили две тысячи долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга превышают 2000 долларов за тысячу кубометров, растут более чем на 8%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:22
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга превышают 2000 долларов за тысячу кубометров, растут более чем на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов составила 2065,9 доллара, что на 8,7% выше расчетной цены накануне - 1900 долларов. Котировки в 10.02 мск чуть снизились, до 2054,5 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2226 долларов был достигнут 2 марта 2022 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия
10:18 03.03.2022 (обновлено: 10:22 03.03.2022)
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили две тысячи долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на восемь процентов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга превышают 2000 долларов за тысячу кубометров, растут более чем на 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов составила 2065,9 доллара, что на 8,7% выше расчетной цены накануне - 1900 долларов. Котировки в 10.02 мск чуть снизились, до 2054,5 доллара.
Цены на газ в Европе
в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2226 долларов был достигнут 2 марта 2022 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.