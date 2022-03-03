https://ria.ru/20220303/gaz-1776182375.html

Подача газа для транзита через Украину проходит штатно

Подача газа для транзита через Украину проходит штатно - РИА Новости, 03.03.2022

Подача газа для транзита через Украину проходит штатно

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 3 марта, сообщила компания. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:50

2022-03-03T09:50

2022-03-03T09:50

экономика

газпром

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 3 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 3 марта", - говорится в сообщении.Контрактные транзитные обязательства "Газпрома" перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, украина