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Подача газа для транзита через Украину проходит штатно
Подача газа для транзита через Украину проходит штатно - РИА Новости, 03.03.2022
Подача газа для транзита через Украину проходит штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 3 марта, сообщила компания. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:50
2022-03-03T09:50
экономика
газпром
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 3 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 3 марта", - говорится в сообщении.Контрактные транзитные обязательства "Газпрома" перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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экономика, газпром, украина
09:50 03.03.2022
 
Подача газа для транзита через Украину проходит штатно

"Газпром" подает газ для транзита через Украину по заявкам европейских потребителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 3 марта, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 3 марта", - говорится в сообщении.
Контрактные транзитные обязательства "Газпрома" перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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