Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/gaz-1776175361.html
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне - РИА Новости, 03.03.2022
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжается ночью,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:04
2022-03-03T09:04
экономика
япония
белоруссия
газпром
оператор гтс украины
южная корея
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжается ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом объём поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится сейчас на максимальном уровне. Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал около 20% мощности магистрали в объёме почти 800 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров. За ночь — с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) — было прокачано 16,8 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации. Аналитики Rystad Energy полагают, что сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью, считают они.В то же время рынок следит за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с "Сахалина 2" в Японию или Южную Корею, скорее всего, придётся искать альтернативные объёмы.В то же время Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта - середины апреля. Теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы ещё раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.
япония
белоруссия
южная корея
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, белоруссия, газпром, оператор гтс украины, южная корея, украина, польша, россия
09:04 03.03.2022
 
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Польшу идет ночью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжается ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).
Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом объём поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится сейчас на максимальном уровне. Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал около 20% мощности магистрали в объёме почти 800 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров. За ночь — с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) — было прокачано 16,8 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.
Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации. Аналитики Rystad Energy полагают, что сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью, считают они.
В то же время рынок следит за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с "Сахалина 2" в Японию или Южную Корею, скорее всего, придётся искать альтернативные объёмы.
В то же время Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта - середины апреля. Теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы ещё раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЯпонияБелоруссияГазпромОператор ГТС УкраиныЮжная КореяУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала