Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Польшу идет ночью
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, а через Белоруссию и Польшу — по газопроводу "Ямал — Европа" — продолжается ночью, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем (ГТС).
Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом объём поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится сейчас на максимальном уровне. Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал около 20% мощности магистрали в объёме почти 800 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров. За ночь — с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) — было прокачано 16,8 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу — Европе" в субботу — впервые с декабря.
Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации. Аналитики Rystad Energy полагают, что сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остаётся реальной возможностью, считают они.
В то же время рынок следит за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с "Сахалина 2" в Японию или Южную Корею, скорее всего, придётся искать альтернативные объёмы.
В то же время Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта - середины апреля. Теперь он будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы ещё раньше, — в 2020-м и предыдущие годы.