https://ria.ru/20220303/gatilov-1776279029.html

Гатилов осудил поставку Киеву летального оружия

Гатилов осудил поставку Киеву летального оружия - РИА Новости, 03.03.2022

Гатилов осудил поставку Киеву летального оружия

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов выступил с осуждением поставок летального оружия США и странами Евросоюза на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:22

2022-03-03T15:22

2022-03-03T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

геннадий гатилов

россия

дмитрий песков

владимир путин

югославия

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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов выступил с осуждением поставок летального оружия США и странами Евросоюза на Украину."Хочу задать вопрос представителям США и стран ЕС. В каких международных правозащитных документах, участниками которых вы являетесь, написано, что поставка летального оружия способствует спасению человеческих жизней? Или, может быть, вы основываетесь на собственном опыте ведения военных действий в других странах?" - сказал Гатилов, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎По его словам, только в ходе агрессии в 1999 году НАТО против Югославии, когда странами ЕС и США применялось негуманное вооружение и проводились неизбирательные удары кассетными бомбами, погибли порядка двух тысяч гражданских лиц, включая детей."А как быть с сотнями тысяч человеческих жизней, которые унесла ваша миссионерская деятельность в Афганистане, Ираке, Ливии или Сирии?" - заявил Гатилов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776246758.html

https://ria.ru/20220303/poteri-1776230179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, геннадий гатилов, россия, дмитрий песков, владимир путин, югославия, ирак, вооруженные силы рф, нато