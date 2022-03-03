https://ria.ru/20220303/frg-1776300063.html

Глава Минэкономики ФРГ призвал заморозить активы "российских олигархов"

Глава Минэкономики ФРГ призвал заморозить активы "российских олигархов" - РИА Новости, 03.03.2022

Глава Минэкономики ФРГ призвал заморозить активы "российских олигархов"

Активы российских олигархов должны быть немедленно заморожены, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:33

2022-03-03T16:33

2022-03-03T17:12

в мире

германия

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Активы российских олигархов должны быть немедленно заморожены, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Активы олигархов должны быть немедленно заморожены. Я исхожу из того, что правительство Германии дает необходимые распоряжения соответствующим ведомствам", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/spetsprogramma-1776309451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, россия, санкции в отношении россии