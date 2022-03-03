16:33 03.03.2022 (обновлено: 17:12 03.03.2022)
Глава Минэкономики ФРГ призвал заморозить активы "российских олигархов"
Глава Минэкономики ФРГ призвал немедленно заморозить активы "российских олигархов"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии . Архивное фото
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Активы российских олигархов должны быть немедленно заморожены, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Активы олигархов должны быть немедленно заморожены. Я исхожу из того, что правительство Германии дает необходимые распоряжения соответствующим ведомствам", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.