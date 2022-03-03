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Финская Fortum решила остановить все новые инвестпроекты в России
Финская Fortum решила остановить все новые инвестпроекты в России - РИА Новости, 03.03.2022
Финская Fortum решила остановить все новые инвестпроекты в России
Финский энергоконцерн Fortum на фоне эскалации конфликта на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но продолжает вести... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:34
2022-03-03T10:34
экономика
владимир путин
сша
фортум
западная сибирь
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Финский энергоконцерн Fortum на фоне эскалации конфликта на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но продолжает вести свою деятельность в стране в обычном режиме и выполняет обязанности перед клиентами, сообщила компания."Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестиционные проекты в России до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в России", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Вместе с тем Fortum заявил, что продолжает вести деятельность в России в обычном режиме, выполняет обязанности перед своими клиентами. "Ситуация очень динамична и продолжает развиваться ежедневно, если не ежечасно, и очень трудно предсказать степень воздействия на нашу деятельность в будущем", - отмечается в сообщении.Fortum Corporation - финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии. Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum и занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.
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сша
западная сибирь
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экономика, владимир путин, сша, фортум, западная сибирь, россия
10:34 03.03.2022
 
Финская Fortum решила остановить все новые инвестпроекты в России

Финский энергоконцерн Fortum решил отказаться от новых инвестиционных проектов в России

© РИА Новости / Антон ДенисовДенежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Финский энергоконцерн Fortum на фоне эскалации конфликта на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но продолжает вести свою деятельность в стране в обычном режиме и выполняет обязанности перед клиентами, сообщила компания.
"Бизнес не может продолжаться, как будто ничего не произошло. На данный момент мы остановили все новые инвестиционные проекты в России до дальнейшего уведомления и будем продолжать сокращать наше присутствие в тепловой генерации в России", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Вместе с тем Fortum заявил, что продолжает вести деятельность в России в обычном режиме, выполняет обязанности перед своими клиентами. "Ситуация очень динамична и продолжает развиваться ежедневно, если не ежечасно, и очень трудно предсказать степень воздействия на нашу деятельность в будущем", - отмечается в сообщении.
Fortum Corporation - финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 8 тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии. Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum и занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.
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ЭкономикаВладимир ПутинСШАФортумЗападная СибирьРоссия
 
 
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