Finnair планирует сократить персонал из-за закрытия неба над Россией
Finnair планирует временно сократить персонал из-за закрытия неба над Россией
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания Finnair рассматривает возможность временного сокращения персонала из-за закрытия воздушного пространства России, решение может коснуться 2,8 тысячи сотрудников, сообщает перевозчик.
"Закрытие российского воздушного пространства вызывает значительные изменения в трафике Finnair. Finnair пригласила представителей персонала для обсуждения возможности отпуска без сохранения содержания на срок до 90 дней", - говорится в сообщении.
По оценкам компании, предполагается отправлять пилотов в такие отпуска на 90-200 дней, а остальных членов экипажей - на 150-450 дней, что затронет 2,8 тысячи сотрудников.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства.