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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html
В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой
В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой - РИА Новости, 03.03.2022
В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в южных регионах страны с последующим запретом на выезд за... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:58
2022-03-03T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в южных регионах страны с последующим запретом на выезд за границу для мужчин, подлежащих мобилизации."Нет, это утки, это все в соцсетях и так далее все ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов", — сказал представитель Кремля журналистам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:58 03.03.2022 (обновлено: 15:26 03.03.2022)
 
В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой

Песков назвал уткой слухи о введении военного положения с запретом на выезд для мужчин

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в южных регионах страны с последующим запретом на выезд за границу для мужчин, подлежащих мобилизации.
"Нет, это утки, это все в соцсетях и так далее все ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов", — сказал представитель Кремля журналистам.
Конашенков: Информация о якобы неисчислимых потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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