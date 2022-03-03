https://ria.ru/20220303/feyki-1776231101.html

В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой

В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой - РИА Новости, 03.03.2022

В Кремле назвали слухи о планах ввести военное положение уткой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в южных регионах страны с последующим запретом на выезд за... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:58

2022-03-03T12:58

2022-03-03T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в южных регионах страны с последующим запретом на выезд за границу для мужчин, подлежащих мобилизации."Нет, это утки, это все в соцсетях и так далее все ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов", — сказал представитель Кремля журналистам.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне в ведомстве уточнили, что с начала операции потери российской армии составили 498 человек, а потери военнослужащих и националистов Украины — 2870 человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр