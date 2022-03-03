https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html

РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу

РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу - РИА Новости, 03.03.2022

РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:20

2022-03-03T11:20

2022-03-03T11:27

медиавойны

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор направил письмо ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) требование незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в сообщении."Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям. Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы", - сообщает Роскомнадзор.Ранее стало известно, что американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство, сообщает Роскомнадзор.

https://ria.ru/20220302/vikipediya-1776091848.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, google, youtube, россия