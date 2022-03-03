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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html
РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу
РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу - РИА Новости, 03.03.2022
РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:20
2022-03-03T11:27
медиавойны
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
google
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор направил письмо ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) требование незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в сообщении."Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям. Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы", - сообщает Роскомнадзор.Ранее стало известно, что американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство, сообщает Роскомнадзор.
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7 495 645-6601
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, google, youtube, россия
11:20 03.03.2022 (обновлено: 11:27 03.03.2022)
 
РКН потребовал от Google прекратить распространение фейков через рекламу

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России, говорится в сообщении ведомства.
"Роскомнадзор направил письмо ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) требование незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в сообщении.
"Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям. Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы", - сообщает Роскомнадзор.
Ранее стало известно, что американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство, сообщает Роскомнадзор.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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МедиавойныФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоТехнологииGoogleYouTubeРоссия
 
 
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