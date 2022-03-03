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Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении - РИА Новости, 03.03.2022
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:34
2022-03-03T11:37
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Уполномоченный призвала не поддаваться провокациям."Призываю не поддаваться подобного рода информационным провокациям. Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", - добавила Москалькова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:34 03.03.2022 (обновлено: 11:37 03.03.2022)
 
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении

Омбудсмен Москалькова заявила о распространении фейков о введении военного положения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Уполномоченный призвала не поддаваться провокациям.
"Призываю не поддаваться подобного рода информационным провокациям. Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", - добавила Москалькова.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Конашенков: Информация о якобы неисчислимых потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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