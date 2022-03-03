https://ria.ru/20220303/feyk-1776207171.html
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении - РИА Новости, 03.03.2022
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:34
2022-03-03T11:34
2022-03-03T11:37
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Уполномоченный призвала не поддаваться провокациям."Призываю не поддаваться подобного рода информационным провокациям. Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", - добавила Москалькова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:34 03.03.2022 (обновлено: 11:37 03.03.2022)
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
Омбудсмен Москалькова заявила о распространении фейков о введении военного положения