https://ria.ru/20220303/feyk-1776207171.html

Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении

Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении - РИА Новости, 03.03.2022

Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении

Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:34

2022-03-03T11:34

2022-03-03T11:37

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Региональные омбудсмены начали получать фейковые сообщения о введении по всей России военного положения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова"Моим коллегам, региональным уполномоченным по правам человека, якобы от моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Уполномоченный призвала не поддаваться провокациям."Призываю не поддаваться подобного рода информационным провокациям. Уважаемые коллеги, мы всегда на связи", - добавила Москалькова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф