Некоторые западные коллеги забыли об этике из-за Украины, заявил Лукашевич
Постпред Лукашевич: некоторые западные коллеги забыли об этике из-за событий на Украине
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Некоторые западные коллеги на фоне событий вокруг Украины забыли о дипломатической этике, переходят на личные оскорбления, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Некоторые коллеги вообще забыли напрочь дипломатическую этику, переходят на личные оскорбления, но мы к этому достаточно давно привыкли. Выходят из зала, как это делается сейчас на многих международных площадках", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".
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При этом он добавил, что заседание постсовета ОБСЕ, прошедшее в четверг, отличалось тем, что его выслушали.
"Не выходили. То есть, видимо, все-таки приходит понимание, что без оценки позиции Российской Федерации трудно понять, что реально происходит", - отметил постпред РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.