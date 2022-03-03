https://ria.ru/20220303/estoniya-1776281014.html

Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации

Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации - РИА Новости, 03.03.2022

Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации

Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в стране согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:26

2022-03-03T15:26

2022-03-03T15:26

в мире

россия

эстония

таллин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/92/1561109234_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_a132974dcfb0e279564ef99087ede353.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в стране согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать личную безопасность."Поступают сигналы об угрозах и провокациях в отношении русскоязычных граждан в Эстонии. Настоятельно рекомендуем при возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья, незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, которые несут ответственность за вашу безопасность. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации, соблюдайте правила личной безопасности", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.Российские дипломаты подчеркнули, что против России и ее граждан "развязана беспрецедентная информационная кампания, основанная на лицемерии, лжи и ханжестве". "Причины российской военной специальной операции игнорируются, многочисленные факты геноцида и нарушения прав жителей Донбасса и Украины замалчиваются", - говорится в сообщении.Российское диппредставительство отмечает, что в настоящее время ведется работа по организации вывоза россиян из стран Европы. "Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Эстонии, могут в этих целях обратиться на горячую круглосуточную линию МИД России, Ростуризма, а также непосредственно в посольство в Таллине и Генконсульство в Нарве."Наземное транспортное сообщение между Россией и Эстонией осуществляется через пограничные пункты пропуска Нарва-Ивангород, Лухамаа-Шумилкино, Койдула-Куничина Гора", - сообщает посольство.

https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html

https://ria.ru/20220303/irlandiya-1776267855.html

россия

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, эстония, таллин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)