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Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации
Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации - РИА Новости, 03.03.2022
Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации
Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в стране согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:26
2022-03-03T15:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в стране согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать личную безопасность."Поступают сигналы об угрозах и провокациях в отношении русскоязычных граждан в Эстонии. Настоятельно рекомендуем при возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья, незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, которые несут ответственность за вашу безопасность. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации, соблюдайте правила личной безопасности", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.Российские дипломаты подчеркнули, что против России и ее граждан "развязана беспрецедентная информационная кампания, основанная на лицемерии, лжи и ханжестве". "Причины российской военной специальной операции игнорируются, многочисленные факты геноцида и нарушения прав жителей Донбасса и Украины замалчиваются", - говорится в сообщении.Российское диппредставительство отмечает, что в настоящее время ведется работа по организации вывоза россиян из стран Европы. "Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Эстонии, могут в этих целях обратиться на горячую круглосуточную линию МИД России, Ростуризма, а также непосредственно в посольство в Таллине и Генконсульство в Нарве."Наземное транспортное сообщение между Россией и Эстонией осуществляется через пограничные пункты пропуска Нарва-Ивангород, Лухамаа-Шумилкино, Койдула-Куничина Гора", - сообщает посольство.
https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html
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в мире, россия, эстония, таллин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
15:26 03.03.2022
 
Посольство в Эстонии призвало россиян не поддаваться на провокации

Посольство в Эстонии призвало россиян, проживающих в стране, не поддаваться на провокации

© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в стране согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать личную безопасность.
"Поступают сигналы об угрозах и провокациях в отношении русскоязычных граждан в Эстонии. Настоятельно рекомендуем при возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья, незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, которые несут ответственность за вашу безопасность. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации, соблюдайте правила личной безопасности", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.
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Российские дипломаты подчеркнули, что против России и ее граждан "развязана беспрецедентная информационная кампания, основанная на лицемерии, лжи и ханжестве". "Причины российской военной специальной операции игнорируются, многочисленные факты геноцида и нарушения прав жителей Донбасса и Украины замалчиваются", - говорится в сообщении.
Российское диппредставительство отмечает, что в настоящее время ведется работа по организации вывоза россиян из стран Европы. "Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Эстонии, могут в этих целях обратиться на горячую круглосуточную линию МИД России, Ростуризма, а также непосредственно в посольство в Таллине и Генконсульство в Нарве.
"Наземное транспортное сообщение между Россией и Эстонией осуществляется через пограничные пункты пропуска Нарва-Ивангород, Лухамаа-Шумилкино, Койдула-Куничина Гора", - сообщает посольство.
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