https://ria.ru/20220303/energonositeli-1776301638.html

Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители

Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 03.03.2022

Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:37

2022-03-03T16:37

2022-03-03T17:33

германия

природный газ

в мире

европа

россия

экономика

роберт хабек

минэкономики фрг

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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе."Я не стал бы вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей, я бы даже высказался против этого, потому что мы таким образом угрожаем социальному миру в ФРГ", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы."Дефицит, который у нас есть, который мог бы возникнуть, которого мы пытаемся избежать, это зима 2022-2023 годов… Последующей зимой мы создадим альтернативу, и… в лучшем случае – наступающей зимой тоже", - сказал министр, отвечая на соответствующие вопросы прессы."Мы видим, что цены на энергоносители высоки. Если сравнивать с докризисным уровнем, то повышение составило почти 130 процентов по сравнению с тем, что было... Газ дороже на 100 процентов, уголь – почти на 200 процентов, нефть – на более чем на 35 процентов. Мы увидим это в ценах для потребителей, для промышленности, в целом для экономики. Я не исхожу из того, что эти цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе", - добавил министр.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776296526.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html

германия

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, природный газ, в мире, европа, россия, экономика, роберт хабек, минэкономики фрг