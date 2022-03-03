https://ria.ru/20220303/energonositeli-1776301638.html
Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители
Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 03.03.2022
Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:37
2022-03-03T16:37
2022-03-03T17:33
германия
природный газ
в мире
европа
россия
экономика
роберт хабек
минэкономики фрг
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БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе."Я не стал бы вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей, я бы даже высказался против этого, потому что мы таким образом угрожаем социальному миру в ФРГ", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы."Дефицит, который у нас есть, который мог бы возникнуть, которого мы пытаемся избежать, это зима 2022-2023 годов… Последующей зимой мы создадим альтернативу, и… в лучшем случае – наступающей зимой тоже", - сказал министр, отвечая на соответствующие вопросы прессы."Мы видим, что цены на энергоносители высоки. Если сравнивать с докризисным уровнем, то повышение составило почти 130 процентов по сравнению с тем, что было... Газ дороже на 100 процентов, уголь – почти на 200 процентов, нефть – на более чем на 35 процентов. Мы увидим это в ценах для потребителей, для промышленности, в целом для экономики. Я не исхожу из того, что эти цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе", - добавил министр.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776296526.html
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776300692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, природный газ, в мире, европа, россия, экономика, роберт хабек, минэкономики фрг
16:37 03.03.2022 (обновлено: 17:33 03.03.2022)
Глава Минэкономики ФРГ выступил против эмбарго на российские энергоносители
Глава Минэкономики ФРГ Хабек выступил против эмбарго на российские энергоносители в Европе
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.
"Я не стал бы вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей, я бы даже высказался против этого, потому что мы таким образом угрожаем социальному миру в ФРГ", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
"Дефицит, который у нас есть, который мог бы возникнуть, которого мы пытаемся избежать, это зима 2022-2023 годов… Последующей зимой мы создадим альтернативу, и… в лучшем случае – наступающей зимой тоже", - сказал министр, отвечая на соответствующие вопросы прессы.
"Мы видим, что цены на энергоносители высоки. Если сравнивать с докризисным уровнем, то повышение составило почти 130 процентов по сравнению с тем, что было... Газ дороже на 100 процентов, уголь – почти на 200 процентов, нефть – на более чем на 35 процентов. Мы увидим это в ценах для потребителей, для промышленности, в целом для экономики. Я не исхожу из того, что эти цены будут оставаться такими высокими в долгосрочной перспективе", - добавил министр.