https://ria.ru/20220303/embargo-1776276150.html

Украина проинформировала членов ВТО о решении ввести эмбарго против России

Украина проинформировала членов ВТО о решении ввести эмбарго против России - РИА Новости, 03.03.2022

Украина проинформировала членов ВТО о решении ввести эмбарго против России

Украина проинформировала членов Всемирной торговой организации (ВТО) о решении ввести экономическое эмбарго против России и не применять соглашения ВТО в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:10

2022-03-03T15:10

2022-03-03T15:22

всемирная торговая организация (вто)

украина

россия

экономика

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина проинформировала членов Всемирной торговой организации (ВТО) о решении ввести экономическое эмбарго против России и не применять соглашения ВТО в отношениях с Москвой."Украина проинформировала членов ВТО о решении ввести полное экономическое эмбарго и больше не применять соглашения ВТО в отношениях с РФ", - написала в Twitter миссия Украины при международных организациях в Женеве.Миссия призвала других членов ВТО принять аналогичные ограничительные меры в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирная торговая организация (вто), украина, россия, экономика, в мире