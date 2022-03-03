https://ria.ru/20220303/ekonomika-1776236255.html

Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров

Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров

Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:11

2022-03-03T13:11

2022-03-03T13:35

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает",- отметил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие

https://ria.ru/20220303/yaponiya-1776242368.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776236972.html

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европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, европа