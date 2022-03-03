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https://ria.ru/20220303/ekonomika-1776236255.html
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров
Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:11
2022-03-03T13:35
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
европа
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает",- отметил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие
https://ria.ru/20220303/yaponiya-1776242368.html
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Владимир Лаврентьев
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, европа
13:11 03.03.2022 (обновлено: 13:35 03.03.2022)
 
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Те страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под огромным давлением, они сейчас говорят, что должны страдать лишь бы только "проучить" Россию… У них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом", - сказал Лавров.
"Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает",- отметил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:28
Япония планирует заморозить активы крупных российских бизнесменов
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:12
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ миреЕвропа
 
 
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