13:11 03.03.2022 (обновлено: 13:35 03.03.2022)
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Те страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под огромным давлением, они сейчас говорят, что должны страдать лишь бы только "проучить" Россию… У них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом", - сказал Лавров.
"Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создает",- отметил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие