https://ria.ru/20220303/ekho-1776327917.html

"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык

"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык - РИА Новости, 03.03.2022

"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык

Ликвидированную радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:11

2022-03-03T18:11

2022-03-03T18:11

журналистика

общество

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

алексей венедиктов (журналист)

эхо москвы (радиостанция)

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ликвидированную радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов."Эхо Москвы" оштрафовано за еженедельную передачу про украинский язык и культуру под названием "Що там у них". На 30 тысяч рублей", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что данное решение будет обжаловано.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

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Владимир Лаврентьев

журналистика, общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), россия