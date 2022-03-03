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"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык
"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык - РИА Новости, 03.03.2022
"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык
Ликвидированную радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:11
2022-03-03T18:11
журналистика
общество
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
алексей венедиктов (журналист)
эхо москвы (радиостанция)
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ликвидированную радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов."Эхо Москвы" оштрафовано за еженедельную передачу про украинский язык и культуру под названием "Що там у них". На 30 тысяч рублей", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.Он также отметил, что данное решение будет обжаловано.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html
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журналистика, общество, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), россия
18:11 03.03.2022
 
"Эхо Москвы" оштрафовали за передачу про украинский язык

"Эхо Москвы" оштрафовали на 30 тысяч рублей за еженедельную передачу про украинский язык

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ликвидированную радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
"Эхо Москвы" оштрафовано за еженедельную передачу про украинский язык и культуру под названием "Що там у них". На 30 тысяч рублей", - сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.
Сотрудники в помещении редакции Эхо Москвы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58
В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
Он также отметил, что данное решение будет обжаловано.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.
Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Офис телеканала Дождь* в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:18
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
 
журналистикаОбществоУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияАлексей Венедиктов (журналист)Эхо Москвы (радиостанция)Россия
 
 
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