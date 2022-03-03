https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"

В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы" - РИА Новости, 03.03.2022

В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"

Решение о ликвидации "Эха Москвы" было принято акционерами, собственниками, радиостанция нарушила закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:58

2022-03-03T12:58

2022-03-03T14:02

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Решение о ликвидации "Эха Москвы" было принято акционерами, собственниками, радиостанция нарушила закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" в четверг было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главред Алексей Венедиктов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины."Это решение акционера, это решение собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. Тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине. И собственник принял такое решение. Вот так к этому и нужно относиться. В данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение о ликвидации радиостанции.Если собственник "Эха Москвы" захочет восстановить работу радиостанции, то это возможно, добавил Песков."Если собственник посчитает это целесообразным, то, безусловно, но опять же, еще раз повторяю, у любой радиостанции есть собственник и именно собственник (принимает - ред.) это решение о продолжении или прекращении деятельности того или иного актива, в данном случае, СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли восстановление работы "Эха Москвы".Журналист от "Эха Москвы" поинтересовался у Пескова, может ли задавать ему вопросы от радиостанции, пока осталось соответствующее юридическое лицо."Да, если юридически вы еще остаетесь, если не завершены ликвидационные процедуры", - ответил Песков."Журнал "Дилетант", знаете, он у нас не состоит в перечне участников конференс-колла. И потом журнал "Дилетант" не распространяет оперативную информацию и никак не занимается освещением деятельности президента, поэтому я бы с удовольствием, но, честно говоря, оставьте пожалуйста, "Дилетант" в покое, пусть он выходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли участвовать в конференс-колле от журнала "Дилетант".

https://ria.ru/20220228/ekspertiza-1775626692.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков