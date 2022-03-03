https://ria.ru/20220303/ekho-1776189644.html
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции - РИА Новости, 03.03.2022
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:24
2022-03-03T10:24
2022-03-03T15:54
медиа
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов."Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в телеграм-канале.Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы", добавил Венедиктов.Ранее ведомство ограничило доступ к ресурсам этой радиостанции и телеканала "Дождь"*.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист)
10:24 03.03.2022 (обновлено: 15:54 03.03.2022)
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта