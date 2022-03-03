https://ria.ru/20220303/ekho-1776189644.html

"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции

"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции - РИА Новости, 03.03.2022

"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:24

2022-03-03T10:24

2022-03-03T15:54

медиа

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

эхо москвы (радиостанция)

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов."Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в телеграм-канале.Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы", добавил Венедиктов.Ранее ведомство ограничило доступ к ресурсам этой радиостанции и телеканала "Дождь"*.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220302/blokirovka-1776066812.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

медиа, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист)