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"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции - РИА Новости, 03.03.2022
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:24
2022-03-03T15:54
медиа
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов."Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в телеграм-канале.Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы", добавил Венедиктов.Ранее ведомство ограничило доступ к ресурсам этой радиостанции и телеканала "Дождь"*.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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медиа, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист)
10:24 03.03.2022 (обновлено: 15:54 03.03.2022)
 
"Эхо Москвы" приняло решение о ликвидации радиостанции

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип радиостанции "Эхо Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил главред Алексей Венедиктов.
"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в телеграм-канале.
Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы", добавил Венедиктов.
Ранее ведомство ограничило доступ к ресурсам этой радиостанции и телеканала "Дождь"*.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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МедиаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Эхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)
 
 
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