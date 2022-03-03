https://ria.ru/20220303/ekho-1776182030.html
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы" - РИА Новости, 03.03.2022
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"
Совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:48
2022-03-03T09:48
2022-03-03T09:53
общество
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов."Скорее всего, да. И разрыв со мной контракта", - ответил Венедиктов на вопрос журналиста о возможном принятии решения совета директоров о ликвидации радио "Эхо Москвы".Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
09:48 03.03.2022 (обновлено: 09:53 03.03.2022)
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"
Венедиктов: совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио