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Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы" - РИА Новости, 03.03.2022
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"
Совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:48
2022-03-03T09:53
общество
эхо москвы (радиостанция)
алексей венедиктов (журналист)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов."Скорее всего, да. И разрыв со мной контракта", - ответил Венедиктов на вопрос журналиста о возможном принятии решения совета директоров о ликвидации радио "Эхо Москвы".Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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общество, эхо москвы (радиостанция), алексей венедиктов (журналист), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
09:48 03.03.2022 (обновлено: 09:53 03.03.2022)
 
Венедиктов допустил возможность ликвидации "Эха Москвы"

Венедиктов: совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Венедиктов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет директоров "Эха Москвы" может принять решение о ликвидации радио, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"Скорее всего, да. И разрыв со мной контракта", - ответил Венедиктов на вопрос журналиста о возможном принятии решения совета директоров о ликвидации радио "Эхо Москвы".
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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ОбществоЭхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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